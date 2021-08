Afganistan: Pentagonul a autorizat desfăşurarea altor 1.000 de militari Pentagonul a autorizat desfasurarea altor 1.000 de soldati, in plus fata de cei 5.000 anuntati anterior, pentru a ajuta la evacuarea civililor din Kabul, a declarat duminica un oficial american, informeaza Reuters. Oficialul american, care a facut aceste declaratii sub conditia anonimatului, a precizat ca cei 1.000 de militari care vor fi detasati suplimentar vor proveni din Divizia 82 Aeropurtata. Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor. Administratia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

