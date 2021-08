Stiri pe aceeasi tema

- Doua explozii puternice au zguduit marti seara capitala afgana Kabul, la un interval de aproximativ doua ore, dintre care una a fost comisa, potrivit unor surse de securitate, cu un vehicul capcana plasat in apropierea locuintei ministrului Apararii, in centrul capitalei afgane, relateaza AFP.…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs marti in Kabul, capitala Afganistanului, anunta autoritatile locale, conform agentiei Reuters, precizeaza Mediafax.

- Un autobuz plin cu migranți s-a rasturnat și a luat foc in estul Turciei. In urma accidentului, 12 oameni au murit și 26 au fost raniți. Migranții, majoritatea din Iran, Afganistan și Pakistan, trec in mod regulat granița in Turcia pe jos. The post Accident cumplit in Turcia: 12 morți și zeci de raniți…

- Atacurile au avut loc marti seara in zone din vestul capitalei unde locuieste o mare parte a comunitatii siite din Afganistan, o minoritate religioasa ce a constituit in trecut tinta unor grupari precum Statul islamic, au indicat oficialii. Cele doua autobuze transportau pasageri in momentul exploziei,…

- Este zi de doliu in Republica autonoma rusa Tatarstan și au loc acțiuni de comemorare in intreaga Federație, dupa atacul armat de la școala din orașul Kazan. Bilanțul masacrului este de 9 morți și 21 de raniți, majoritatea copii.

- Atacul a avut loc duminica, intr-o provincie din sudul țarii, potrivit Reuters. Autoritațile au anunțat ca 28 de oameni au fost raniți, printre aceștia aflandu-se mai mulți copii și femei. Atacul nu a fost revendicat, dar autoritațile il atribuie talibanilor. In ultima perioada, violențele s-au intensificat…

- O explozie provocata sambata, 8 mai, in fata unei scoli de fete din capitala afgana Kabul s-a soldat cu cel putin 30 de morti si 52 de raniti, dintre care multi copii, a anuntat ministerul afgan de interne, citat de CNN . Atacul asupra școlii Sayeed-ul-Shuhada din zona Dasht-e-Barchi, Kabul, nu a fost…

- Pilotul unei ambarcatiuni care a esuat violent duminica, facand trei morti si 29 de raniti printre pasageri, cel mai probabil imigranti care incercau sa intre ilegal in Statele Unite din Mexic, a fost pus sub acuzare miercuri de un tribunal federal din California, noteaza AFP. Potrivit documentelor…