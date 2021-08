Afganistan: Pakistanul face apel la compromis pentru ca violenţele să înceteze Consilierul pentru securitate nationala al Pakistanului a declarat miercuri ca guvernul afgan si talibanii trebuie sa faca concesii reciproce pentru a se ajunge la o solutie pasnica, deoarece insurgentii profita de retragerea SUA din Afganistan pentru a-si extinde cuceririle teritoriale, informeaza AFP. La sfarsitul unei saptamani de discutii la Washington, Moeed Yusuf a dorit sa puna in perspectiva influenta Islamabadului asupra talibanilor, chiar daca Pakistanul a fost una din cele trei tari care au recunoscut regimul islamist radical atunci cand talibanii au fost la putere pana la interventia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

