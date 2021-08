Afganistan: Ofiţer de securitate afgan, ucis într-un schimb de focuri pe aeroportul din Kabul Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul (armata germana) pe Twitter, precizand ca niciunul dintre cei raniti nu este de nationalitate germana. Alte detalii cu privire la acest incident nu sunt cunoscute deocamdata. Aeroportul militar din Kabul este o scena a haosului de cand talibanii au cucerit capitala afgana in 15 august, in timp ce forte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un schimb de focuri a avut loc, luni, intre persoane armate neidentificate, forțe de securitate occidentale și gardieni afgani la Poarta de Nord a aeroportului din Kabul. Un gardian afgan a fost ucis, iar alți trei au fost raniți, transmite Reuters. In incident au fost implicate forte afgane, americane…

- Un schimb de focuri a avut loc, luni dimineața, pe aeroportul din Kabul intre atacatori necunoscuți și soldați ai forțelor de securitate afgane, transmite armata germana, citata de Hotnews . In urma schimbului de focuri un soldat afgan a murit, iar alți trei sunt raniți. Armata germana precizeaza ca…

- Un schimb de focuri a avut loc, luni, dimineața, pe aeroportul din Kabul intre atacatori necunoscuți și soldați ai forțelor de securitate afgane, unul dintre aceștia fiind uciși, iar trei raniți, potrivit armatei germane.In confruntarea armata au intervenit ulterior forțe americane și germane, spune…

- Talibanii au tras focuri de arma în aer și au folosit bastoane pentru a forța oamenii disperați sa fuga din Afganistan sa faca un pas în spate și pentru a forma cozi ordonate în fața aeroportului din Kabul duminica, au spus martorii, la o zi dupa ce șapte persoane au murit strivite…

- Ambasada Statelor Unite in Afganistan a emis o alerta de securitate prin care sfatuieste cetatenii americani sa evite sa calatoreasca spre aeroportul din Kabul. In nota publicata pe site, ambasada avertizeaza cu privire la „posibile amenintari la adresa securitatii in afara portilor” aeroportului,…

- O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa fi fost…

- O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa…

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a cerut vineri presiuni internationale pentru a se ajunge la un acord intre guvernul de la Kabul si talibani, in contextul in care acestia isi extind controlul in Afganistan, relateaza AFP. ''Situatia securitatii in Afganistan necesita o presiune internationala…