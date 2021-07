Afganistan: Ofensivă respinsă a talibanilor împotriva unui mare oraş din vestul ţării Fortele afgane au respins joi un atac al talibanilor in apropiere de Herat, mare oras din vestul Afganistanului situat in vecinatatea frontierei cu Iranul si al treilea din Afganistan ca numar de locuitori, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP. Insurgentii afgani au cucerit recent mai multe districte din provincia Herat, precum si doua posturi de frontiera situate in zona, cel de la Islam Qala, principalul punct de trecere cu Iranul, si cel de la Torghundi, cu Turkmenistanul. "Combatantii talibani au lansat noaptea trecuta atacuri in apropierea orasului Herat, in special in districtul Guzara",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

