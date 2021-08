Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii "condamna ferm" atentatele sangeroase care au avut loc joi langa aeroportul din Kabul, a declarat purtatorul lor de cuvant, subliniind ca acestea au avut loc intr-o zona aflata in responsabilitatea armatei americane, informeaza AFP si Reuters. "Emiratul islamic condamna ferm…

- Talibanii au tras focuri de arma în aer și au folosit bastoane pentru a forța oamenii disperați sa fuga din Afganistan sa faca un pas în spate și pentru a forma cozi ordonate în fața aeroportului din Kabul duminica, au spus martorii, la o zi dupa ce șapte persoane au murit strivite…

- Talibanii au facut apel la imamii din Afganistan sa ceara afganilor sa fie uniti, atunci cand vor tine primele rugaciuni de vineri de cand gruparea islamista a preluat controlul asupra tarii, in timp ce protestele impotriva acestei preluari s-au raspandit joi in mai multe orase, inclusiv in capitala…

- Anunțul vine dupa mai multe zile in care cei care au lucrat pentru guvernul din Afganistan si organizatii sprijinite de Occident, precum traducatori ai trupelor americane, s-au temut de repercusiuni, dupa ce talibanii au cucerit capitala Kabul pe 15 august. Talibanii au anuntat o gratiere generala pentru…

- Talibanii au preluat controlul asupra Palatului prezidential din Kabul, au declarat pentru Reuters doi inalti comandanti ai insurgentilor prezenti in capitala afgana, dupa plecarea presedintelui Ashraf Ghani din tara. Nu exista insa o confirmare din partea guvernului afgan in aceasta privinta. Reuters…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Cateva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sambata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters. Sambata,…

- Al treilea mare oras din Afganistan, Herat, era, joi, la un pas de a cadea in fata talibanilor, pe fondul unor lupte grele, gruparea militanta stabilind si un cap de pod la mai putin de 150 km (95 mile) de Kabul, transmite Reuters preluat de news.ro Gruparea a revendicat controlul asupra Heratului…