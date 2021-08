Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a fost auzita duminica dupa-amiaza la Kabul, potrivit unor jurnalisti ai AFP si unor martori citati de Reuters, la trei zile dupa atentatul sinucigas de pe aeroportul din capitala Afganistanului, unde statele occidentale isi incheie operatiunile de evacuare. Explozia a fost provocata de un…

- O explozie a fost auzita duminica dupa-amiaza la Kabul, potrivit unor jurnalisti ai AFP si unor martori citati de Reuters, la trei zile dupa atentatul sinucigas de pe aeroportul din capitala Afganistanului, unde statele occidentale isi incheie operatiunile de evacuare. Explozia a fost…

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru a preveni ca…

- Atacurile sangeroase comise joi in apropierea aeroportului din Kabul si revendicate de Statul Islamic subliniaza nevoia unei abordari de ''realpolitik'' a puterilor occidentale in fata Afganistanului, si anume ca o cooperare cu talibanii ar putea fi cea mai buna optiune a lor pentru…

- O noua explozie a zguduit capitala afgana Kabul joi in jurul miezului noptii, relateaza AFP si Reuters, la cateva ore dupa un dublu atentat-sinucigas de pe aeroport revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI). Cauzele exploziei raman necunoscute pentru moment, in lipsa unei comunicari din partea…

- Secretarul de presa al Pentagonului a anunțat joi ca o explozie a avut loc in afara aeroportului din Kabul, adaugand ca nu este clar daca sunt raniți, relateaza Reuters. Informațiile inițiale arata ca explozia a fost provocata atentat sinucigas, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Un oficial…

- Ambasada SUA din Kabul le recomanda cetatenilor americani sa nu se deplaseze acum la aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unei alerte de securitate transmise miercuri, relateaza Reuters și Agerpres. Cetatenii aflati la deja la poarta Abbey, la portile de est si de nord au primit recomandarea…

- Mai multe rachete au lovit capitala Afganistanului, marți, „aterizand” chiar in apropierea palatului prezidențial, in timpul rugaciunilor de Eid al-Adha, o sarbatoare musulmana importanta, relateaza Reuters. Nu este inca clar cine s-a aflat in spatele atacului.