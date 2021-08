Stiri pe aceeasi tema

- Nargis Nehan, o fosta membra a guvernului afgan înlaturat de la putere de talibani, a denuntat marti, din exilul sau în Norvegia, calendarul "iresponsabil" decis de presedintele Joe Biden pentru retragerea americana, care va alimenta, în opinia ei, resentimentul si furia,…

- Americanii lasa in urma lor in Afganistan numeroase arme de ultima generație, armament la care a contribuit, prin taxe, fiecare american. Fiul fostului președinte american Donald Trump Jr. se arata revoltat de acest lucru și comenteaza intr-o cheie ironica toata situația. „Pentru perspectiva: …

- ​Talibanii le-au solicitat SUA sa pastreze o prezenta diplomatica în Afganistan dupa încheierea retragerii trupelor americane, prevazuta pentru 31 august, dar Washingtonul nu a luat o decizie deocamdata, au afirmat vineri oficialitati americane, informeaza AFP. Potrivit responsabililor…

- Joe Biden este bantuit acum, in 2021, de „fantomele” trecutului. In plina criza provocata de evacuarea trupelor si a cetatenilor dintr-un Afganistan controlat de talibani, presedintelui american i s-a amintit de o declaratie controversata pe care a facut-o in 2010. Liderul de la Casa Alba era intrebat,…

- SUA se angajeaza sa scoata fiecare american din Afganistan, chiar daca aceasta ar putea insemna extinderea misiunii dincolo de termenul de 31 august pentru o retragere totala, a declarat presedintele Joe Biden intr-un interviu difuzat miercuri de canalul ABC. Potrivit lui Joe Biden, fortele americane…

- O „cantitate substantiala” de echipament militar american se afla acum în mâinile talibanilor, a admis marti Jake Sullivan, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, relateaza Business Insider și Agerpres.„O cantitate substantiala…

- Potrivit raportului prezentat de misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA), in mai și iunie au fost raportate 5.183 de victime civile in urma violențelor, din care 1.659 au fost decese. Numarul a crescut cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut.In perioada menționata, lupte grele au avut…

- Retragerea fortelor americane din Afganistan, care ar trebui sa se incheie pana la 11 septembrie, a fost realizata in proportie de peste 50%, potrivit unei estimari saptamanale a Pentagonului, data publicitatii marti, conform AFP. De cand presedintele Joe Biden a ordonat in aprilie plecarea trupelor,…