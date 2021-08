Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa…

- O explozie puternica a avut loc, marți, in capitala Afganistanului, Kabul, in apropierea „zonei verzi” fortificate, a orașului, zona care gazduiește cladiri guvernamentale și ambasade straine. Deflagrația a fost urmata de focuri de arma, au declarat oficialii poliției, citați de Reuters.

- O alerta de securitate a fost declansata, marti, la sediul Departamentului american al Apararii, in centrul orasului Washington, din cauza unui incident armat produs in apropiere, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Focuri de arma au fost semnalate la Centrul de tranzit al Pentagonului,…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- O explozie a avut loc la Rafinaria Petromidia. Autoritatile au emis un mesaj Ro-Alert si au facut apel la oameni sa evite zona, sa inchida geamurile si sa nu se expuna la fum, acesta fiind toxic. Din primele informatii se pare ca s-a produs o explozie la o instalatie de la rafinarie, iar focul este…

- Gruparea Statul Islamic (SI) ramane o forta ”puternica” in Afganistan, avertizeaza intr-un interviu acordat AFP diplomatul american de cel mai inalt rang la Kabul, care imputa SI un atentat recent in care au fost ucise zeci de adolescente, in apropierea unei scoli, in capitala afgana. Insa…

- Talibanii au preluat controlul asupra unui district din apropierea capitalei afgane, Kabul, cu o zi inainte de un armistițiu de trei zile. Nerkh este al doilea district din Afganistan capturat in ultima saptamana.