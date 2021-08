Afganistan: Numeroşi copii pierduţi în haosul de la aeroportul din Kabul Tot mai multi copii sunt pierduti in timpul scenelor haotice de la aeroportul din Kabul, informeaza media locale duminica, preluate de dpa. Canalul Ariana din Afganistan a relatat despre o familie din Kabul care a preluat in ingrijire un copil pe care l-a gasit prins in sarma ghimpata. In pofida eforturilor lor, ei nu au reusit sa-i gaseasca pe parintii copilului. Baiatul, care are in jur de sase ani, a spus ca familia sa a venit la aeroport intr-o tentativa de a fugi din tara. Din cate se pare tatal sau a cazut in mijlocul multimii, iar copilul nu a mai putut de atunci sa-si vada vreunul dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

