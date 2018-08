Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord pare sa construiasca rachete balistice noi, in ciuda relatiilor deschise recent cu administratia Trump, scrie BBC care citeaza presa internationala. In acest context, reprezentantii Coreei de Nord si ai Coreei de Sud s-au intalnit marti pentru a discuta despre activitatea militara, relateaza…

- O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. Explozia…

- O explozie puternica - despre care se presupune a fi un atentat sinucigaș - a avut loc duminica in capitala afgana Kabul, in apropierea sediului unui minister, cel puțin cinci persoane pierzandu-si viața, in condițiile in care angajații plecau de la birou, la o ora de varf seara, au informat oficiali…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a transmis aliaților NATO ca Germania trebuie sa cheltuiasca mai mult in domeniul apararii, in urma unei discuții "fundamentale", desfașurate in cadrul summitului de joi, relateaza site-ul agenției Reuters. "Am avut un summit foarte intens", le-a declarat Merkel reporterilor,…

- Președintele afgan Ashraf Ghani a anunțat sambata ca a ordonat reluarea operațiunilor militare impotriva insurgenților afgani, dupa un armistițiu unilateral de mai multe zile declarat de Administrația de la Kabul, informeaza agenția de știri Reuters, citata de Mediafax.

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a condamnat atacul sinucigas cu bomba care a avut loc luni in apropierea cortului in care se desfasura o reuniune a unor reprezentanți musulmani la Kabul si si-a exprimat sustinerea fata de fatwa reprezentanților religiosi impotriva atentatelor sinucigase, spunand…

