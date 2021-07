Afganistan: Nivel record de victime civile în mai-iunie (ONU) Aproape 2.400 de civili afgani au fost ucisi sau raniti in mai si iunie in timp ce luptele intre insurgentii talibani si fortele de securitate afgane au escaladat, un numar record pentru aceste doua luni de cand au inceput sa fie efectuate inregistrarile in 2009, au anuntat luni Natiunilor Unite, citate de Reuters.



Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA) a declarat intr-un raport ca a documentat 5.183 de victime civile intre ianuarie si iunie, din care 1.659 au fost decese. Numarul a crescut cu 47% fata de aceeasi perioada a anului trecut.



Numerele subliniaza situatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA au lansat operatiunea din Afganistan dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Dupa doua decenii de lupte sangeroase in care și-au pierdut viața și militari romani, trupele militare NATO se vor retrage treptat din Afganistan. NATO a condus Forta Internationala de Asistenta pentru Securitate…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca misiunea militara a Statelor Unite in Afganistan 'va fi incheiata la 31' august, dand asigurari ca americanii 'si-au atins obiectivele' in aceasta tara, si anume lupta impotriva amenintarii teroriste, transmit Reuters si AFP. Statele Unite…

- Fuziunile si achizitiile incheiate la nivel mondial in al doilea trimestru au depasit orice record, pe masura ce companiile au continuat sa se imprumute ieftin si sa cheltuie rezervele de lichiditati pentru acorduri care sa le pregateasca pentru lumea post-COVID, transmite Reuters. Tranzactii…

- Tratativele de pace dintre guvern si insurgentii afgani au fost reluate marti in Qatar, dupa cateva luni de blocaj, au indicat responsabili ai celor doua parti in conflict, noteaza AFP. Reluarea negocierilor intervine dupa ce Deborah Lyons, care conduce Misiunea de asistenta a Natiunilor Unite in Afganistan,…

- Tratativele de pace dintre guvern si insurgentii afgani au fost reluate marti in Qatar, dupa cateva luni de blocaj, au indicat responsabili ai celor doua parti in conflict, noteaza AFP. Reluarea negocierilor intervine dupa ce Deborah Lyons, care conduce Misiunea de asistenta a Natiunilor Unite…

- Cel putin 150 de militari afgani au fost ucisi sau raniti în ultimele 24 de ore, în urma unei intensificari a atacurilor talibanilor, în contextul retragerii trupelor straine, anunta luni oficiali afgani, relateaza agenția Reuters citata de News.ro. Confruntari armate fac…

- Armata americana si-a recunoscut responsabilitatea pentru moartea a 23 de civili in 2020, in principal in cadrul operatiunilor sale in Afganistan, potrivit unui raport al Pentagonului publicat miercuri, ale carui estimari sunt insa inferioare celor ale organizatiilor neguvernamentale, potrivit AFP.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…