Afganistan: Negocierile între talibani şi guvern se reiau marţi în Qatar O noua serie de negocieri intre guvernul afgan si talibani incepe marti in Qatar, intr-un context marcat de violente in crestere si de un val de asasinate, informeaza luni AFP.



Negocierile de pace interafgane, incepute la 12 septembrie 2020 intr-un hotel de lux din Doha, fusesera suspendate pana la 5 ianuarie si, in stadiul in care se afla, nu au inregistrat niciun progres notabil, chiar daca cele doua porti au facut cativa pasi in directia cea buna, in sensul ca s-au pus de acord cu privire la continutul viitoarelor discutii.



Negociatorii guvernului afgan pledeaza pentru…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

