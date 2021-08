Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa infiinteze tabere de primire pentru afganii care au lucrat pentru NATO in Afganistan si sunt evacuati in prezent din Kabul, dupa ce puterea a fost preluata de talibani, transmite dpa. "Discutam despre diferite locuri pentru cazarea temporara a afganilor",…

- Prioritatea NATO este de a scoate oamenii din Kabul si de a mentine aeroportul functional, a declarat vineri secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, in contextul in care ministrii de externe ai statelor membre discuta prin videoconferinta despre situatia din Afganistan, relateaza Reuters. "Situatia…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Un avion C-130 Hercules al Fortelor Aeriene Romane a plecat la Kabul pentru a repatria ultimii 27 de romani aflati in Afganistan. In aeronava se afla si militarii de la Operatii Speciale care au misiunea sa-i tina pe afgani departe de avionul romanesc.

- UPDATE ora 19:30 – Premierul Florin Citu a informat, marti, ca 27 de cetateni romani aflati in prezent pe aeroportul international din Kabul urmeaza sa fie evacuati cu aeronava Fortelor Aeriene Romane care a plecat in cursul dupa-amiezii spre Afganistan si, totodata, se fac demersuri pentru recuperarea…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat marti "esecul autoritatilor afgane" in a le rezista talibanilor si a impiedica preluarea puterii de catre acestia la Kabul, iar pe de alta parte a aparat angajamentul trupelor Aliantei in Afganistan, relateaza AFP si Reuters. Fortele…

- Alianta Nord-Atlantica va continua sa sustina "cat se poate de mult" Administratia de la Kabul si serviciile de securitate afgane, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, avertizandu-i pe liderii...