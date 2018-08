NATO a deschis o ancheta dupa moartea a cel putin noua politisti afgani, atribuita de autoritatile afgane unui raid aerian al fortelor straine purtat in timpul unor lupte cu talibanii in estul tarii, a indicat marti misiunea sa in Afganistan, transmite AFP. Noua politisti au fost ucisi si alti 14 au fost raniti in bombardamentul survenit in noaptea de luni spre marti in districtul Azra, provincia Logar, a comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului afgane de Interne, Nasrat Rahimi. In cursul luptelor, care au durat mai multe ore, politia afgana 'a facut apel la intariri aeriene, dar, din…