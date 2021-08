Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au ajuns la porțile capitalei afgane Kabul și de acolo vin vești contradictorii. Purtatorul lor de cuvant anunța ca au primit ordin sa NU intre in oraș deocamdata, insa unii localnici spun ca au vazut luptatori in cartierele periferice și chiar au auzit focuri de arma.

- Talibanii au capturat sambata orasul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul Afganistanului, si alte doua capitale de provincii si se apropie tot mai mult de capitala Kabul, unde tarile occidentale fac eforturi pentru a-si evacua cetatenii, transmit Reuters si AFP. Caderea orasului Mazar-i-Sharif,…

- Talibanii au cucerit joi orasul Ghazni, la 150 km sud-vest de la Kabul, a zecea capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor in decurs de o saptamana, informeaza AFP, citand un consilier local. ''Pot sa confirm ca Ghazni a cazut in mainile talibanilor in aceasta dimineata…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…

- Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a respins luni solicitarile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra orasului afgan Kunduz, capitala regiunii omonime unde timp de zece ani au fost desfasurate trupe din Germania, transmite…

- Capitala afgana Kabul este aparata de acum de un sistem de aparare aeriana anti-racheta, au anuntat duminica autoritatile, care se confrunta cu înaintarea implacabila a insurgentilor talibani, transmite AFP citata de Agerpres. Fortele afgane, care nu mai beneficiaza de sprijinul aerian…

- Turcia este necesar sa-si retraga trupele din Afganistan in cadrul acordului incheiat anul trecut de catre Statele Unite cu talibanii in vederea retragerii militare din aceasta tara, indeamna un purtator de cuvant taliban, care respinge o propunere a Ankarei la NATO de a desfasura militari pe aeroportul…

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…