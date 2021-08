Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi…

- Soldatii americani au inceput sa soseasca la Kabul pentru a contribui la evacuarea personalului diplomatic si a altor civili din capitala afgana, dupa ce rebelii talibani au preluat controlul in tot mai multe orase, pe fondul retragerii fortelor internationale, relateaza sambata agentia Reuters.…

- Departamentul de Stat a anuntat joi ca Statele Unite vor redesfasura temporar 3.000 de militari pe aeroportul din Kabul pentru a asigura evacuarea unei parti din personalul ambasadei americane in Afganistan, care va fi redus ca urmare a avansului realizat pe teren de talibani, transmite AFP.…

- Talibanii ar putea izola capitala afgana Kabul in 30 de zile si sa o cucereasca in 90 de zile, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial american din domeniul apararii, citand o evaluare a serviciilor de informatii americane. Combatantii talibani au preluat controlul asupra a noua capitale provinciale…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Situația se inrautațește din ce in ce in Afganistan, in condițiile in care nu doar ca talibanii au reușit sa ocupe o parte semnificativa a țarii, dar și ca urmare a misiunilor lor secrete de destructurare și distrugere a armatei afgane - talibanii țintesc in ultima vreme piloții aviației afgane, o „resursa”…