Afganistan: Mii de familii, alungate din oraşul Kunduz de luptele cu talibanii In jur de 5.000 de familii afgane si-au parasit locuintele din Kunduz, oras din nord-estul tarii incercuit de talibani dupa mai multe zile de lupte intre acestia si fortele guvernamentale, au anuntat sambata responsabili locali, citati de AFP.



Talibanii au incercuit aceasta capitala de provincie cazuta deja de doua ori in mainile lor, in 2015 si 2016, si au luat controlul asupra principalului post de frontiera spre Tadjikistan, dar a altor puncte de trecere si districte rurale.



'In jur de 5.000 de familii au fost alungate de lupte', a declarat Ghulam Sakhi Rasouli,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

