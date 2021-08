Stiri pe aceeasi tema

- Caderea orasului Mazar-i-Sharif, confirmata de un reprezentant al consiliului local, este un pas important pentru talibani, care in ultima saptamana au cucerit, aproape fara nicio rezistenta, doua treimi dintre capitalele de provincii afgane.„Talibanii au preluat controlul asupra orasului Mazar-i-Sharif.…

- Talibanii au capturat sambata orasul strategic Mazar-i-Sharif, din nordul Afganistanului, si alte doua capitale de provincii si se apropie tot mai mult de capitala Kabul, unde tarile occidentale fac eforturi pentru a-si evacua cetatenii, transmit Reuters si AFP. Caderea orasului Mazar-i-Sharif,…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, în sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP, potrivit Agerpres."Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Insurgentii talibani si-au intarit marti controlul asupra teritoriilor pe care le-au cucerit in nordul Afganistanului, fortand locuitorii sa se retraga in casele lor, in timp ce un comandant al unei militii pro-guvernamentale a promis sa lupte pana la capat pentru orasul Mazar-i-Sharif, relateaza…