- Comisia Europeana si Regatul Unit au convenit miercuri o extindere pana in octombrie a perioadei de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Invitat la o televiziune de propaganda ruseasca, Rossia 1, liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat ca Unirea Republicii Moldova cu Romania ”este un scenariu rau” atat pentru Moldova cat și pentru Europa și ca situația ar putea exploda, mergand pana la un razboi civil. „Unirea este un…

- – Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat la 14 aprilie ca incepand cu data de 1 mai, SUA vor incepe retragerea din Afganistan, retragere care se va incheia la 11 septembrie, la a 20-a aniversare a atacurilor teroriste asupra World Trade Center. Turnurilor Gemene și Pentagonului. Dupa SUA, și NATO a…

- Marea Britanie a minimalizat joi incidentul petrecut in Marea Neagra in largul Peninsulei Crimeea in care Rusia a declarat ca a tras focuri de avertisment asupra unui distrugator britanic, relateaza Reuters. Astfel de exercitii de artilerie nu sunt deosebit de anormale, a declarat secretarul de stat…

- La sfârșitul saptamânii trecute, UEFA amenința guvernul Marii Britanii ca va muta finala Euro-2020 la Budapesta daca oficialii englezi mențin carantina pentru 2.500 de invitati ai forului european. Se pare ca UEFA a revenit la sentimente mai bune și susține ca nu mai are în plan mutarea…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au atras atentia sambata Londrei ca "cele doua parti" trebuie sa aplice acordul privind Brexit-ul, in cadrul unei intalniri cu premierul britanic Boris Johnson pe fondul tensiunilor in legatura…

- Varianta indiana a SARS-CoV-2, a carei denumire a fost schimbata de catre OMS in ”DELTA”, a devenit majoritara in Regatul Unit al marii Britaniisi ar putea prezenta un risc sporit de spitalizare, avertizeaza autoritatea sanitara engleza Public Health England (PHE), relateaza Reuters. Potrivit PHE, 5.472…

- Crește tensiunea politica in Marea Britanie. Luni, Daily Mail a scris ca Boris Johnson ar fi afirmat ca prefera „sa lase cadavrele sa se adune cu miile decat sa impuna un nou lockdown”, dupa ce a fost forțat sa declare o carantina totala de patru saptamani, in noiembrie. Dupa ce a luat decizia, a…