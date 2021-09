Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu ii va recunoaste pe talibani "intr-un viitor previzibil", a declarat ministrul britanic de externe Dominic Raab in timpul unei misiuni diplomatice pentru asigurarea plecarii britanicilor si afganilor ramasi in Afganistan, transmite joi de Reuters. Insa secretarul Foreign…

- Talibani și localnici susținatori ai noului regim din Afganistan au defilat, marți, pe strazile din orașul Khost purtand sicrie acoperite cu steagurile NATO, ale SUA, Marii Britanii și Franței, transmite Reuters.

- Ultimul zbor militar al Marii Britanii a parasit Kabulul sâmbata seara târziu dupa ce a evacuat peste 15.000 de persoane în cele doua saptamâni de când talibanii au preluat controlul în Afganistan, informeaza Reuters și Agerpres."Ultimul zbor care transporta…

- Doi britanici, precum si copilul unui alt cetatean britanic, au fost ucisi joi în atacul sinucigas de la aeroportul din Kabul, a anuntat vineri ministrul Afacerilor Externe din Marea Britanie, Dominic Raab, citat de Reuters și News.ro.„Sunt foarte trist sa aflu ca doi cetateni britanici,…

- Un schimb de focuri a avut loc luni intre forte de securitate afgane si atacatori necunoscuti la poarta dinspre nord a aeroportului din Kabul, a anuntat armata germana pe Twitter, relateaza Reuters. In incident au fost implicate forte afgane, americane si germane. Un soldat afgan a fost ucis si alti…

- „Vreau sa-i asigur pe oameni ca eforturile noastre politice si diplomatice pentru a gasi o solutie pentru Afganistan vor continua, desigur, in cooperare cu talibanii, daca va fi necesar”, a precizat Boris Johnson, potrivit Reuters. Premierul a mai spus ca situația de pe aeroportul din Kabul, unde mii…

- Mai multe persoane au murit joi in orasul afgan Asadabad, din apropierea frontierei cu Pakistan, dupa ce combatanti talibani au deschis focul de arma asupra unor persoane care fluturau drapelul national la un miting organizat cu ocazia Zilei Independentei, a doua zi dupa ce trei oameni au fost ucisi…

- Secretarul britanic de externe Dominic Raab a recunoscut ca nu ar fi parasit Marea Britanie daca ar fi stiut ce se va intampla in Afganistan in weekend, in urma unor informatii ca el a ramas in vacanta pana duminica noapte, relateaza marti DPA. Ministrul de externe britanic a fost vazut relaxandu-se…