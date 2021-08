Stiri pe aceeasi tema

- British Airways nu foloseste deocamdata spatiu aerian al Afganistanului, a anuntat duminica operatorul aerian britanic, in conditiile in care insurgentii talibani au intrat in capitala tarii, Kabul, transmite Reuters. Talibanii ar fi ocupat palatul prezidential din Kabul, au declarat doi comandanti…

- Abdullah Abdullah, liderul Inaltului Consiliu pentru Reconciliere Nationala, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit tara, relateaza The Guardian. "Fostul presedinte al Afganistanului a parasit Afganistanul, lasand tara in aceasta situatie dificila",…

- Fostul președinte al Afganistanului, Ashraf Ghani, a parasit capitala Kabul spre Tadjikistan, a declarat duminica un inalt oficial al Ministerului Afacerilor Interne, informeaza Reuters.Solicitat pentru comentarii, biroul fostului președinte a spus ca „nu poate spune nimic despre mișcarea lui Ashraf…

- SUA au inceput, duminica, evacuarea diplomatilor din ambasada Statelor Unite la Kabul, relateaza Reuters. “Avem un grup mic de oameni care pleaca acum. Majoritatea stafului este pregatit de plecare. Ambasada continua sa functioneze”, a declarat un oficial american, informeaza News.ro.…

- Cei 3.000 de militari se va alatura celor 650 inca prezenti in Afganistan, a precizat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby."Ambasada ramane deschisa", "nu este vorba de o evacuare totala", a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price, care a amintit ca executivul american…

- Luptatorii talibani ar putea izola capitala Afganistanului, Kabul, in 30 de zile si sa cucereasca orasul in 90 de zile, a declarat un oficial american in domeniul apararii, citand serviciile de informatii ale Statelor Unite, in conditiile in care militantii talibani continua sa avanseze, transmite…

- Cel putin patru persoane au fost ucise, iar altele au fost ranite in urma unui atac terorist produs marti in Kabul, capitala Afganistanului, anunta autoritatile locale, conform agentiei Reuters, precizeaza Mediafax.

- Militantii gruparii jihadiste Statul Islamic acumuleaza forte in nordul Afganistanului pe fondul retragerii trupelor americane si ale NATO de pe teritoriul acestei tari, ceea ce ingrijoreaza Moscova, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters, citand Interfax…