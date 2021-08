Afganistan: Mai multe persoane au decedat în timpul unei demonstraţii la Asadabad Mai multe persoane au murit joi in orasul afgan Asadabad, din apropierea frontierei cu Pakistan, dupa ce combatanti talibani au deschis focul de arma asupra unor persoane care fluturau drapelul national la un miting organizat cu ocazia Zilei Independentei, a doua zi dupa ce trei oameni au fost ucisi intr-o demonstratie similara la Jalalabad, transmite Reuters. Protestele la care sunt fluturate drapeluri afgane in culorile negru, rosu si verde, in unele cazuri dupa distrugerea drapelurilor albe talibane, sunt primele semne ale opozitiei populare fata de talibani dupa ce acestia au capturat capitala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oameni au fost uciși joi în orașul afgan Asadabad dupa ce luptatori talibani au deschis focul asupra unor oameni ce fluturau steagul național de Ziua Independenței, potrivit unui martor citat de Reuters. Incidentul vine la o zi dupa ce alte trei persoane au fost ucise din cauza unui…

- Scene dramatice au fost filmate astazi pe aeroportul din Kabul astazi. Mii de oameni au încercat sa paraseasca zona cu ajutorul avioanelor americane. De frica talibanilor, afganii s-au agațat inclusiv de roțile avioanelor americane care decolau din Kabul Cel putin cinci persoane au decedat…

- Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor…

- UPDATE – Cel putin cinci persoane au decedat luni in interiorul aeroportului din Kabul, in timp ce sute de persoane incercau sa intre cu forta in avioanele care parasesc capitala afgana, dupa preluarea puterii de catre talibani in Afganistan, au declarat trei martori, citati de Reuters. Un martor a…

- Cateva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sambata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters. Sambata,…

- Aproximativ 600 de persoane au fost reținute la Berlin in timpul acțiunilor impotriva restricțiilor coronavirusului, a declarat duminica un purtator de cuvant al poliției. In timpul zilei, in oraș au avut loc 13 proteste cu o tema similara. Inițial, poliția a planificat sa previna mitingurile,…

- Danish Siddiqui, un fotoreporter al agentiei Reuters, laureat al premiului Pulitzer, a fost ucis vineri in Afganistan, unde acoperea jurnalistic luptele dintre fortele de securitate afgane si talibani in apropierea unui post de frontiera cu Pakistan, conform unei stiri transmise de Reuters, preluata…

- Statele Unite ale Americii, Afganistan, Pakistan si Uzbekistan au format o noua platforma diplomatica menita sa sustina pacea si stabilitatea in Afganistan si intensificarea comertului si relatiilor de afaceri regionale, a anuntat vineri Departamentul de Stat american, transmite Reuters. Anuntul…