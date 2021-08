Ministerul de Externe britanic a anuntat joi ca a salvat trei familii afgane ale caror date de contact se aflau in documente abandonate la fostul sediu al ambasadei sale din Kabul si care puteau ajunge in posesia talibanilor, relateaza Reuters.



Documente care identificau sapte afgani au fost gasite de reporteri ai The Times marti, in contextul in combatanti talibani patrulau la fostul sediu al ambasadei. The Times sustine ca a transmis Foreign Office detaliile celor trei colaboratori afgani si ale celor opt membri ai familiilor lor.



