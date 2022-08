Stiri pe aceeasi tema

- La un an de la reinstaurarea regimului taliban in Afganistan, femeile afgane au iesit in strada sambata la Kabul, pentru a denunta restrictiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educatie, munca si libertate de miscare. Manifestatia a fost dispersata cu violențe și focuri de arma in aer.

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei All I Want For Christmas is You, informeaza sambata DPA PA Media. Numele cantaretei si cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt mentionate…

- Talibanii au respins vineri apelul Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) de a reveni asupra restrictiilor impuse femeilor afgane, apreciind drept ''fara fundament'' ingrijorarile exprimate de comunitatea internationala asupra acestor probleme, informeaza AFP.

- Mai multe crainice de la principalele canale de televiziune afgane au prezentat, sambata, fara a-si acoperi fetele, sfidand ordinul talibanilor de a-si ascunde infatisarea si de a se supune astfel viziunii austere a grupului asupra islamului, scrie AFP. La inceputul acestei luni, liderul suprem al talibanilor…