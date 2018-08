Stiri pe aceeasi tema

- 81 de persoane au murit in incendiile violente din imprejurimile Mati, un mic sat turistic de coasta situat la aproximativ 30 de kilometri est de Atena, au anuntat autoritatile grece, iar alte 187 de persoane - inclusiv 23 de copii - au fost ranite, relateaza Reuters.

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 45 au fost date disparute, in partea central-vestica a Japoniei, in urma ploilor torentiale, a informat postul NHK, adaugand ca peste 1,6 milioane de oameni au fost evacuati din propriile locuinte, relateaza site-ul agentie Reuters.

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Patru membri ai serviciilor de securitate din estul Libiei au fost ucisi miercuri într-un atentat sinucigas produs în orasul Derna, anunta un purtator de cuvânt militar citat de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, in urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter in Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Persoane inarmate au atacat sediul Ministerului de Interne din Afganistan, cu pusti de asalt si lansatoare de grenade, iar un atacator s-a detonat in interiorul cladirii. Cel putin un politist a fost ucis, iar alti cinci au fost raniti, scrie Reuters.O masina capcana a fost detonata la intrarea…

