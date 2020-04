Afganistan: Interdicţie la motociclete la Kabul pentru a combate atacurile talibanilor Guvernul afgan va interzice de miercuri utilizarea motocicletelor si scuterelor la Kabul, cu scopul de a lupta impotriva impotriva criminalitatii si a atacurilor talibane, au anuntat responsabili afgani marti, potrivit AFP. "Majoritatea crimelor in acest oras, intre care asasinate tintite, sunt comise de pe motociclete", a explicat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Tariq Arian. "Am decis deci sa interzicem utilizarea motocicletelor in orasul Kabul si in districtele sale", a adaugat el. Aceasta decizie intervine dupa o serie de agresiuni comise de pe motociclete de indivizi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

