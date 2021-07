Afganistan: Interdicţie de circulaţie pe timp de noapte în 31 din cele 34 de provincii, din cauza ofensivei talibanilor Autoritatile afgane, confruntate in ultimele doua luni cu o puternica ofensiva pe toate fronturile a talibanilor, au decretat sambata o interdictie de deplasare pe timp de noapte pe aproape intreg teritoriul tarii, cu exceptia a trei provincii, printre care Kabul, transmite AFP. 'Pentru a stopa violenta si a limita miscarile talibanilor, este decretata o interdictie de deplasare pe timp de noapte in 31 de provincii din tara', a comunicat Ministerul de Interne. Nu sunt vizate de aceasta masura provinciile Kabul, Panjshir (nord-est) si Nangarhar (est), precizeaza ministerul afgan. Purtatorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Un nou atac terorist . A fost carnagiu, sunt 40 de morti si peste 50 de raniti O explozie provocata in fata unei scoli de fete din capitala afgana Kabul s-a soldat…