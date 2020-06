Afganistan: Guvernul şi talibanii au convenit ca primele negocieri de pace să înceapă la Doha Guvernul afgan de la Kabul si gruparea islamista talibana au convenit ca Doha sa fie locul primei intalniri pentru negocierile de pace, au declarat duminica ambele parti, informeaza Reuters.



Negocierile, cunoscute sub denumirea "dialogul intra-afgan", vor reprezenta prima intalnire la nivel inalt intre cele doua parti, dupa ani de lupte.



Data intalnirii de la Doha nu a fost anuntata inca, dar este de asteptat ca aceasta sa aiba loc dupa solutionarea de catre cele doua parti a chestiunii eliberarii de catre guvernul afgan a 5.000 de prizonieri talibani, posibil la sfarsitul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partile siriene implicate in razboiul civil au convenit sa reia negocierile la Geneva in vederea elaborarii unei noi constitutii, a declarat marti emisarul special al Natiunilor Unite, Geir Pedersen, apreciind ca intalnirea ar putea oferi o arena pentru depasirea ''neincrederii profunde'',…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani si rivalul sau in alegerile prezidentiale, Abdullah Abdullah, au semnat duminica un acord de impartire a puterii, dupa luni de impas politic care a pus obstacole in procesul de pace, a comunicat purtatorul de cuvant al presedintiei de la Kabul, transmit Reuters si AFP.…

- Fortele afgane de securitate au arestat trei lideri de rang inalt ai Statului Islamic in Asia de Sud, inclusiv pe liderul regional al miscarii Abu Omar al-Khorasani, a anuntat luni Guvernul afgan, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Khorasani a fost arestat la Kabul, impreuna cu conducatorul…

- Guvernul din Afganistan a inceput sa distribuie gratuit paine unui numar de sute de mii de oameni din intreaga tara in aceasta saptamana, in conditiile in care aprovizionarea a fost afectata de restrictiile pentru combaterea pandemiei de coronavirus si preturile au crescut vertiginos, au declarat oficiali…

- Guvernul din Afganistan a inceput sa distribuie gratuit paine unui numar de sute de mii de oameni din intreaga tara in aceasta saptamana, in conditiile in care aprovizionarea a fost afectata de restrictiile pentru combaterea pandemiei de coronavirus si preturile au crescut vertiginos, au declarat…

- Guvernul de la Viena nu se opune disputarii fara spectatori a editiei din acest an Marelui Premiu de Formula 1 al Austriei, in contextul pandemiei de coronavirus, a indicat miercuri ministrul sportului, Werner Kogler, care este si vicecancelar, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Primele noua…

- Talibanii au anuntat ca suspenda discutiile ”sterile” pe care le poarta in mod direct cu Guvernul afgan - de opt zile -, primele de 18 ani, cu privire la un schimb de prizonieri, relateaza AFP potrivit news.ro.”Am trimis o echipa tehnica la Comisia Detinutilor de la Kabul pentru a ne identifica…

- O delegatie a talibanilor din trei membri s-a aflat miercuri la Kabul pentru ceea ce pare a fi prima vizita oficiala a gruparii militante in capitala afgana dupa ce regimul lor a fost rasturnat in 2001, informeaza dpa. Guvernul a primit echipa iar partile au purtat discutii "tete-a-tete"…