Afganistan: Guvernul reia eliberarea talibanilor (purtător de cuvânt al insurgenţilor) Guvernul afgan a eliberat o parte dintre ultimii talibani prevazuti intr-un schimb de prizonieri, a declarat un purtator de cuvant al insurgentilor, care s-a declarat increzator ca discutiile de pace se vor deschide in curand, relateaza AFP. "Prizonierii nostri au fost eliberati si consideram acest lucru ca un pas pozitiv care deschide calea pentru inceputul discutiilor inter-afgane", a declarat Suhail Shaheen. Potrivit unui alt oficial taliban, 200 dintre detinutii lor au fost eliberati in ultimele doua zile. Un acord americano-taliban a fost semnat in februarie in Qatar, care confirma retragerea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

