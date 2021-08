Guvernul britanic a anuntat marti lansarea unui program pentru primirea ''pe termen lung'' a 20.000 de refugiati afgani, intre care 5.000 in primul an, masura anuntata in ajunul unei sesiuni extraordinare a parlamentului dedicata crizei legate de revenirea talibanilor la putere in Afganistan, relateaza AFP. ''Avem o datorie fata de toti cei care au lucrat cu noi pentru a face din Afganistan un loc mai bun in ultimii 20 de ani. Multi dintre ei, in special femeile, au acum nevoie urgent de ajutorul nostru'', a declarat premierul Boris Johnson, potrivit unui comunicat…