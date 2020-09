Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul afgan a acceptat propunerea de a adauga pe certificatele de nastere si numele mamei, semnaleaza fundatia Thomson Reuters, apreciind ca este o victorie a activistilor pentru drepturile femeilor, intr-o tara profund conservatoare. Sustinatorii campaniei care a folosit hashtag-ul (eticheta online)…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca principalul act normativ este hotararea de Guvern pentru modificarea hotararii de Guvern privind starea de alerta, astfel incat sa fie permisa reluarea activitatii institutiilor de cultura, dar si a restaurantelor si cafenelelor…

- Guvernul are azi sedinta, de la ora 19.00, si va aproba un proiect de hotarare care modifica decizia privind prelungirea starii de alerta emisa pe 16 august. Documentul instituie reguli in perioada campaniei electorale si in ziua votului la alegerile locale din 27 septembrie, astfel incat sa fie redus…

- Guvernul va aproba vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Florin Citu. El a participat la deschiderea sedintei de tranzactionare a Bursei de Valori Bucuresti si a fost intrebat la plecare,…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca inca se fac analize cu privire la modalitatea in care se vor desfasura cursurile in noul an scolar, subliniind ca Guvernul pregateste deschiderea scolilor "pentru orice scenariu". "Scoala va incepe in conditiile pe care ni le va permite evolutia…

- Guvernul urmeaza sa adopte un proiect de ordonanta de urgenta privind leasingul de echipamente si utilaje pentru intreprinderi mici si mijlocii, dupa ce ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat ca va cere introducerea proiectului pe ordinea suplimentara a sedintei Executivului. "Intra astazi,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a izbucnit din cauza Legii care reglementeaza carantinarea și internarea romanilor care sunt bolnavi de coronavirus. Sunt vizați de prevederile legale romanii bolnavi, dar și cei care nu au simptome și asupra carora planeaza doar banuiala ca ar fi bolnavi, practic aceștia…

- ​Premierul Ludovic Orban a anuntat care sunt restrictiile care vor fi ridicate incepand cu 15 iunie. Se vor putea redeschide mall-urile, piscinele exterioare, gradinitele si afterschool-urile și nu va mai fi nevoie de izolare la domiciliu pentru romanii care vin din anumite țari. De asemenea, se va…