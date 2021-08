Afganistan: Germania, în discuţii pentru continuarea evacuărilor de pe aeroportul din Kabul după 31 august Germania este in discutii cu SUA, Turcia si alti parteneri pentru a mentine aeroportul din Kabul deschis pentru evacuari dupa 31 august, data la care Washingtonul a prevazut incheierea retragerii sale, a anuntat luni seful diplomatiei germane, relateaza AFP si Reuters. "Discutam cu SUA, Turcia si alti parteneri in scopul facilitarii unei operatiuni civile pe aeroportul din Kabul pentru a permite evacuarea oamenilor dupa 31 august", a spus Heiko Maas in cadrul unui briefing de presa "Trebuie sa continuam sa discutam cu talibanii, pentru ca ei vor avea bineinteles un rol special de jucat in functionarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

