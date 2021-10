Stiri pe aceeasi tema

- Numarul afganilor care incearca sa plece in Iran a crescut vertiginos dupa sosirea la putere a talibanilor in urma cu doua luni, dar cei mai multi sunt respinsi, uneori cu violenta, declara numerosi afgani, relateaza France Presse.

- Un fost comandant taliban afgan, aflat in detentie in Statele Unite de un an, a fost inculpat pentru uciderea a trei militari americani si a interpretului lor in 2008 in Afganistan, au anuntat procurorii federali din New York, informeaza vineri France Presse, citat de agerpres. Haji Najibullah, in…

- Statele Unite ale Americii comemoreaza sambata atentatele jihadiste de la 11 septembrie 2001 in jurul unui presedinte, Joe Biden, fragilizat de sfarsitul haotic al razboiului din Afganistan, declansat in urma cu doua decenii ca represalii la aceste atacuri ale Al-Qaida care au bulversat inceputul…

- Talibanii si-au intensificat cautarea persoanelor care au lucrat cu fortele americane si NATO, se mentioneaza intr-un document confidential al Natiunilor Unite, in pofida promisiunii insurgentilor ca nu vor incerca sa se razbune pe oponentii lor, relateaza France Presse. Raportul, redactat de catre…

- Situatia haotica din Afganistan impiedica repatrierea afganilor carora li s-au refuzat cererile de azil, dar deportarea in Turcia ramane o optiune pentru Atena, a declarat miercuri ministrul grec pentru migratie, citat de France Presse. "Nicio tara nu poate pune in practica repatrierea in…

- Rapiditatea impresionanta cu care talibanii au obtinut din nou controlul in Afganistan provine nu doar din forta lor pe teren, ci si din presiunea lor sustinuta pentru negocierea de acorduri si capitulari, noteaza France Presse intr-un amplu comentariu. Insurgentii au purtat un veritabil razboi psihologic…

- Alianta Nord-Atlantica a estimat - duminica - ca este "mai urgent ca oricand" sa se gaseasca o solutiei politica conflictului din Afganistan, relateaza France Presse, conform AGERPRES. "Sustinem eforturile afganilor pentru a gasi o solutie politica conflictului, ceea ce este mai urgent decat oricand",…

- Comandantul fortelor americane si NATO in Afganistan, generalul Austin Scott Miller, si-a predat atributiile luni in contextul retragerii definitive a trupelor straine din tara, unde talibanii continua sa castige teren, relateaza France Presse. In cadrul unei ceremonii la cartierul general…