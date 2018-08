Stiri pe aceeasi tema

- Barbati inarmati au lansat joi un atac vizand un centru de antrenament al serviciilor de informatii, la Kabul, in timp ce familii si prieteni ingropau zeci de victime ale unui atentat sinucigas comis miercuri in capitala afgana, relateaza AFP, preluata de news.ro.Asaltul de joi, care nu a…

- 'Aproximativ 100 de membri ai fortelor de securitate si-au pierdut viata, precum si intre 20 si 30 de civili', a afirmat ministrul intr-o conferinta de presa la Kabul. In randul talibanilor, '194 de combatanti inamici, intre care 12 comandanti principali, au fost ucisi si 147 au fost raniti',…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr-un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic (SI).…

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr-un atentat sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, atentatul fiind revendicat de gruparea Stat Islamic, ISIS.

- Cel putin sapte persoane au fost ucise duminica la Kabul intr-un atac sinucigas comis la ora incheierii programului in apropierea ministerului Dezvoltarii Rurale, unde se aflau prezenti consilieri straini, transmite AFP, care precizeaza ca atentatul a fost revendicat de gruparea Stat Islamic (SI).…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a sosit luni la Kabul, intr-o vizita neanuntata, relateaza dpa, citand un oficial afgan. Mike Pompeo se va intalni cu presedintele afgan Ashraf Ghani, impreuna cu care va sustine o conferinta de presa comuna, si cu alti responsabili, a indicat un purtator de cuvant…

- Cel putin opt persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas cu bomba, produs luni in vestul capitalei afgane Kabul. Atentatul a avut loc in apropierea cortului unde avea loc o adunare a clericilor musulmani, la numai o zi dupa ce fusese pronunțat un verdic religios (fatwa) care condamna atentatele…

- Incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, intr-o operatiune terestra, in districtul Chaparhar, in centrul acestei provincii situate la frontiera cu Pakistanul in care se afla numerosi talibani, iar din 2015 combatanti din cadrul gruparii Statul Islamic (SI) in Afganistan, relateaza AFP.”Noaptea…