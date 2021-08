Fortele armate americane care controleaza aeroportul din Kabul vor fi in masura sa continue evacuarile ''pana in ultimul moment'', a dat asigurari vineri Pentagonul, cu cateva zile inaintea expirarii termenului limita, 31 august, stabilit pentru retragerea soldatilor straini din Afganistan, relateaza AFP.



''Avem in vedere incheierea acestei misiuni la finalul lunii. Pe masura ce ne apropiem, vedeti cateva miscari pentru plecarea trupelor noastra si a catorva dintre echipamentele noastre, dar vom fi in masura sa facem evacuari cu avionul pana in ultimul moment'',…