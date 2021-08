"Panica si teama" domnesc printre jurnalistii afgani, in special in randurile femeilor, a comunicat vineri Federatia internationala a jurnalistilor (FIJ), indicand ca a primit "sute de cereri de ajutor" din partea profesionistilor din media afgana, potrivit AFP. "Urmarirea situatiei in teren de catre FIJ si numeroasele cereri de sprijin de urgenta releva panica si teama in cadrul comunitatii media afgane", declara organizatia care a creat un fond special pentru a le veni in ajutor. "Am primit sute de cereri de ajutor, fie pentru o evacuare, pentru o asistenta celor care s-au deplasat dintr-o provincie…