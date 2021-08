Afganistan: Explozie puternică, focuri de armă la Kabul, în apropierea ''Zonei Verzi'' O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa fi fost cauzata de un vehicul capcana si tinta ar fi fost resedinta unui membru al parlamentului afgan. Doi barbati inarmati se aflau inca in zona si au avut loc confruntari cu fortele de securitate afgane, a declarat oficialul citat. Spitalul de Urgenta din Kabul a anuntat ca a primit deja sase persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

