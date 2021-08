Afganistan: Explozie la Kabul, cauzată de un tir de rachetă O explozie a fost auzita duminica dupa-amiaza la Kabul, potrivit unor jurnalisti ai AFP si unor martori citati de Reuters, la trei zile dupa atentatul sinucigas de pe aeroportul din capitala Afganistanului, unde statele occidentale isi incheie operatiunile de evacuare.



Explozia a fost provocata de un tir de racheta care, "conform primelor informatii, a lovit o casa", potrivit unui oficial al fostului guvern rasturnat in urma cu doua saptamani de talibani.



Dupa atacul de joi, revendicat de gruparea Statul Islamic din provincia Khorosan (ISIS-K), presedintele american Joe…



