Pentagonul a confirmat ca explozia produsa joi in apropierea aeroportului din capitala afgana Kabul s-a soldat cu un numar de victime, necunoscut deocamdata, transmit Reuters si AFP.



''Putem confirma ca explozia din apropierea portii Abbey a aeroportului din Kabul a cauzat un numar de victime necunoscut'', a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby.

