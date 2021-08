Stiri pe aceeasi tema

- Exploziile de lânga Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul au șocat opinia publica internaționala și liderii mondiali care și-au exprimat condoleanțele și solidaritatea cu poporul american și cel afgan, condamnând în termeni duri atacul terorist, relateaza Fox News.Președintele…

- Operatiunea actuala franceza in Afganistan se va incheia total vineri seara, termen dupa care 'nu mai putem proceda la evacuari de pe aeroportul din Kabul', a anuntat joi prim-ministrul francez Jean Castex la postul RTL, transmite AFP: Aceasta data-limita este 'impusa de catre americani', al caror dispozitiv,…

- Belgia si-a incheiat miercuri seara operatiunile de evacuare de pe aeroportul din Kabul, scotand din Afganistan peste 1.400 de persoane in ultima saptamana, a declarat joi premierul Alexander De Croo, potrivit DPA. Situatia deja "haotica si periculoasa" de pe teren "s-a deteriorat grav…

- Operatiunea actuala franceza in Afganistan se va incheia total vineri seara, termen dupa care 'nu mai putem proceda la evacuari de pe aeroportul din Kabul', a anuntat joi prim-ministrul francez Jean Castex la postul RTL, transmite AFP: Aceasta data-limita este 'impusa de catre americani',…

- Agentia Centrala pentru Informatii (CIA) si armata SUA efectueaza operatiuni punctuale de evacuare a cetatenilor americani si a colaboratorilor afgani prin utilizarea de elicoptere si trupe in Kabul si in alte zone din Afganistan, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.…

- Confruntat cu un ultimatum al talibanilor, Joe Biden a confirmat marți ziua de 31 august drept data limita a incheierii misiunii armatei americane in Afganistan, cu condiția ca noul regim afgan sa nu puna piedici evacuarii celor care vor sa plece din Kabul. Președintele american a raspuns astfel și…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat marti ca este 'improbabil' ca operatiunea de evacuare de pe aeroportul din Kabul sa fie prelungita dupa termenul limita 31 august, informeaza dpa si Reuters. 'Cred ca este improbabil. Nu doar din cauza a ceea ce au spus talibanii, ci,…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat ca spera ca operatiunile de evacuare la Kabul sa poata fi finalizate inainte de 31 august, data care a fost stabilita de guvernul sau pentru retragerea completa a trupelor americane din Afganistan, relateaza AFP. "Speram ca nu trebuie sa prelungim", a spus presedintele…