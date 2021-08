Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, și cancelarul german, Angela Merkel, au discutat situația din Afganistan, unde talibanii au preluat puterea. „Cancelarul și președintele au convenit asupra unei cooperari strinse in continuare, inclusiv intre Bundeswehr și forțele americane de securitate pe aeroportul de…

- Premierul Florin Cițu a explicat ca a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis, iar acesta nu i-a cerut sa demisioneze, ca urmare a incidentului din SUA, de acum 20 de ani. ”Am discutat cu domnul președinte și dansul este foarte clar. Aceasta nu este o situație penala. Bineințeles ca…

- Vizita lui Klaus Iohannis nu a trecut neobservata. Președintele a purtat o ținuta lejera, haine de vara: o camașa alba și pantaloni de culoare crem și a discutat cu decidenții locali masuri pentru combaterea schimbarilor climatice.Iohannis a vizitat miercuri Comana pentru a discuta cu autoritatile planuri…

- Voluntarii din cadrul SVSU Toplița au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru devierea apei venite de pe versanți care ar fi putut inunda DN 15. De asemenea, au acționat pentru deblocarea unor podețe și au instalat saci cu nisip pentru a preveni inundarea unor locuințe pe strada 1 Dec 1918. Mai multe…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a discutat telefonic luni cu omologul sau israelian, Isaac Herzog, potrivit presedintiei de la Ankara, un demers putin obisnuit intre aceste doua tari ale caror relatii sunt tensionate, noteaza AFP. Apelul telefonic a intervenit dupa discutiile purtate…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni prin videoconferinta cu liderul chinez Xi Jinping, intr-un context in care relatiile intre UE si a doua cea mai mare economie a lumii sunt supuse la presiuni tot mai mari, relateaza dpa si Reuters. …

- Eventualele noi masuri de lockdown impotriva pandemiei de COVID-19 ce ar putea fi luate in viitor in Germania nu ar trebui sa mai priveasca si persoanele care au primit doua doze de vaccin, a declarat vineri ministrul german la sanatatii, Jens Spahn, transmite AFP. "Atat timp cat nu exista…

- Presedintele american, Joe Biden, a dat asigurari miercuri, la Geneva, dupa summitul cu Vladimir Putin, ca ”nu se va indeparta” de soarta celor doi americani detinuti in Rusia, relateaza The Associated Press. El a precizat ca a discutat in cadrul intalnirii sale cu Putin despre incarcerarea…