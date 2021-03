Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit cu reprezentantii talibanilor in Qatar, au anuntat sambata insurgentii, eforturile de relansare a procesului de pace inter-afgan intensificandu-se in contextul amplificarii violentelor si al incertitudinilor din jurul retragerii trupelor…

- Statele Unite ale Americii vor sa accelereze procesul de pace din Afganistan, concentrandu-se pe diplomatie si asigurandu-si un sprijin international mai mare, a anuntat joi ambasada SUA la Kabul, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Trimisul SUA in Afganistan, Zalmay Khalilzad, a discutat cu…

- Talibanii au cerut duminica retragerea tuturor fortelor internationale din Afganistan conform calendarului specificat in acordul de la Doha, informeaza luni dpa preluat de agerpres. Gruparea militanta a emis o declaratie pentru a marca prima aniversare a acordului de pace semnat cu SUA in Qatar,…

- Emisarul special al SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, numit de fostul presedinte Donald Trump, va ramane in functie si in noua administratie Biden, care si-a reafirmat miercuri intentia de a re-examina acordul istoric incheiat cu talibanii in urma cu aproape un an, transmite AFP preluat de…

