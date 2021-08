Stiri pe aceeasi tema

- Viteza cu care talibanii avanseaza in Afganistan i-a surprins pe mulți. Marile orașele sunt cucerite rapid, iar insurgenții au luat un avant uriaș, in timp ce guvernul afgan lupta din rasputeri sa mențina controlul, arata o analiza BBC.

- Emisarul SUA pentru Afganistan se deplaseaza in Qatar pentru a le cere talibanilor sa inceteze ofensiva lor militara si sa negocieze un acord politic, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza AFP, informeaza Agerpres. "Emisarul (Zalmay) Khalilzad va fi la Doha pentru a contribui…

- In ultimele doua luni, talibanii au ocupat mai mult teritoriu in Afganistan decat in toata perioada de cand au fost indepartați de la putere in 2001. Aceștia au fost incurajați de retragerea trupelor americane din ultimele saptamani, ocupand astfel mai multe districte aflate sub controlul Guvernului,…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre teritoriale",…

- Fortele guvernamentale afgane au abandonat sau au fost alungate din sase centre districtuale din intreaga tara, in ultimele 24 de ore, in timp ce militantii talibani continua sa castige teren, au confirmat oficiali locali citati luni de dpa. Districtele pierdute sunt Obe (provincia Herat), Saghar…

- Talibanii au capturat doua districte situate in doua provincii diferite din Afganistan, care se adauga victoriilor militare recente, informeaza dpa. Ei au preluat controlul asupra districtului Shenkai din sudul...