Afganistan - Colegiile şi liceele s-au redeschis, însă numai pentru băieţi Numai baietii au primit permisiunea sa se intoarca sambata la scoala in colegiile si liceele din Afganistan, o masura deplansa de UNICEF, care a indemnat noul regim taliban "sa nu lase fetele deoparte", relateaza AFP, potrivit Agerpres. La zece zile dupa redeschiderea universitatilor private din tara, Ministerul Educatiei a anuntat vineri ca "toti profesorii barbati si elevii" din ciclul secundar isi vor incepe activitatea, fara a spune nimic despre fete.

Aceasta incertitudine risca sa ingrijoreze si mai mult o parte a populatiei afgane si comunitatea internationala, care se tem ca vor…

