Afganistan: Civilii, vizaţi tot mai mult de grupările extremiste (ONU) Civilii afgani se afla in continuare in vizorul extremistilor, atacurile care ii vizeaza in mod deliberat facand de doua ori mai multe victime in primul trimestru al anului 2018 fata de primele trei luni ale anului 2017, se arata intr-un raport ONU publicat joi, relateaza AFP. Circa 763 de civili au fost ucisi si 1.495 au fost raniti intre ianuarie si martie anul acesta in conflictul afgan, in total fiind 2.258 de victime, potrivit Misiunii ONU in Afganistan. Insa, 39% dintre acestia au fost victime ale talibanilor, Statului Islamic si altor grupuri care 'vizeaza in mod deliberat civili',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

