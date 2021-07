Afganistan: Cele două părţi au anunţat că se vor reuni (Al Jazeera TV) Delegatiile guvernului afgan si talibanii au emis duminica o declaratie comuna, afirmand ca se vor reintalni si ca au dat instructiuni pentru a accelera negocierile de pace, a anuntat postul de televiziune Al Jazeera din Qatar, relateaza Reuters. Cele doua delegatii de negociatori, care au fost la Doha de sambata, au declarat ''ca cele doua parti s-au angajat sa continue negocierile la un nivel inalt pana la gasirea unei solutii''. ''Vom lucra pentru a oferi asistenta umanitara in intregul Afganistan'', se arata an declaratie. Militantii talibani au facut progrese… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

