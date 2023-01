Stiri pe aceeasi tema

- ​Traficul pe partea pentru automobile a podului Kerci care leaga Crimeea de Rusia, un simbol al puterii ruse in zona, și o linie de aprovizionare ale armatei ruse, a fost redeschis luni dimineața dupa explozia care l-a avariat puternic acum aproape doua luni, conform Interfax.

- Ministerul Apararii Nationale se alatura si in acest an institutiilor publice si organizatiilor din intreaga lume care sustin constientizarea si combaterea violentei asupra femeilor, prin iluminarea sediului central din Bucuresti, vineri, 25 octombrie, incepand cu ora 20.00, in culoarea portocaliu mdash;…

- Talibanii au reluat practica biciuirii in public, 19 persoane condamnate pentru furt, adulter sau parasirea domiciliului fiind pedepsite pana acum, au anuntat oficialii Curtii Supreme din Afganistan.

- PTF Ocnița-Sokireani și-a reluat activitatea in regim normal, transmite tv8.md. „Conform informațiilor parvenite din partea colegilor ucraineni intreruperea periodica a energiei electrice este rezultatul defecțiunilor tehnice inregistrate in urma razboiului”, precizeaza intr-un comunicat Poliția de…

- TikTok a cazut din nou astazi. Potrivit DownDetector, problemele TikTok au inceput miercuri in jurul orei 15:00 GMT și au afectat utilizatorii din intreaga lume. Pana la ora 16:00 GMT, problemele raportate au disparut, ceea ce sugereaza ca intreruperea a fost remediata rapid, deși TikTok nu a facut…

- Poliția de Frontiera informeaza ca și-a reluat activitatea PTF Grimancauți - Vașcovți, insa de la ora 10:00 PTF Mirnoie-Tabaki și PTF Vulcanești-Vinogradovca și-au sistat activitatea. Motivul nefuncționarii este deconectarea energiei electrice pe partea ucraineana. In acest sens, recomandam participanților…

- Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a lansat un apel catre comunitatea internationala sa inceteze sa mai faca Ucrainei oferte de capitulare sub masca diplomatiei, intr-un mesaj postat pe Twitter. In același timp, intre Rusia și Ucraina a avut loc un nou schimb de…

- UPDATE 11:00// Poliția de Frontiera informeaza ca și-au reluat activitatea PTF Otaci, PTF Briceni, PTF Larga, PTF Lipcani-Podvirevka. Amintim punctele de trecere și-au intrerupt programul de lucru din motive de securitate, autoritațile din Ucraina nu au permis trecerea frontierei in contextul riscurilor…