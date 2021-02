Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au fost ucise si 19 ranite in 11 atacuri cu bombe comise in capitala afgana Kabul in ultima saptamana, transmite luni dpa.Purtatorul de cuvant al politiei din Kabul, Ferdows Faramarz, a confirmat numarul atacurilor, scrie agerpres.ro.

- Cel puțin opt persoane au murit, duminica, in urma unui atac cu mașina capcana, in vestul orașului Kabul, din Afganistan. Alte 15 persoane au fost ranite, intre care un membru al Parlamentului, potrivit AP.

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si alte 15 au fost ranite dupa ce o masina a intrat intr-o zona pietonala din orasul german Trier (sud-vest), incident ce survine pe fondul temerilor de atentate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Politia nu a fost in masura sa precizeze daca este…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite dupa explozia a doua bombe in provincia afgana Bamiyan, situata in apropiere de Kabul, afirma oficiali afgani, citati de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX. Exploziile au avut loc in apropierea…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite sambata intr-o serie de atacuri cu obuze de mortier in capitala afgana, Kabul, transmit AFP, Reuters si DPA. Atacurile, care nu au fost...

