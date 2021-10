Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul provizoriu al exploziilor produse vineri intr-o moschee siita din Kandahar, in sudul Afganistanului, se ridica la cel putin 32 de morti si 53 de raniti, a declarat pentru AFP o sursa medicala. ‘Treizeci si doi de morti si 53 de raniti au fost adusi la spital pana acum’, a declarat pentru France…

- O explozie puternica a avut loc vineri la o moschee siita din al doilea oras afgan ca marime, Kandahar, situat in sudul tarii, transmit Reuters, AFP si Xinhua.Cel puțin 16 oameni au murit și 32 au fost raniți, potrivit BBC.

- Un atac ingrozitor, comis de un kamikaze, a avut loc la o moschee din Afganistan. Evenimentul insangerat s-a soldat cu cel putin 50 morti si 140 de raniti. Primele informații arata ca a fost vorba de un atac sinucigaș cu bomba. Imaginile surprinse dupa explozie arata cadavre inconjurate de daramaturi…

- Cel putin 50 persoane au fost ucise si 140 ranite intr-o explozie care a lovit vineri o moschee siita din orasul Kunduz, in nord-estul Afganistanului, relateaza AFP, citand surse spitalicesti. Explozia a fost un atentat sinucigas, conform unui responsabil taliban. "Pana acum am primit 35 de…

- Cel putin 50 persoane au fost ucise si 140 ranite într-o explozie care a lovit vineri o moschee siita din orasul Kunduz, în nord-estul Afganistanului, relateaza AFP, citând surse din spitalele locale, potrivit Agerpres Explozia a fost un atentat sinucigas, conform unui responsabil…

- Cel putin doi oameni au murit si alti 21 au fost raniti sambata in explozii separate in doua provincii afgane, au declarat surse citate de dpa. Trei explozii separate au avut loc in orasul Jalalabad, din provincia estica Nangarhar, au declarat pentru dpa doua surse sub protectia anonimatului. O sursa…

- Bilantul inundatiilor din nordul Turciei a crescut la 58 de morti, iar numeroase persoane sunt inca date disparute, conform unui anunt facut sambata seara de ministrul de interne Suleyman Soylu, transmite duminica DPA. Ploile puternice din ultimele zile au provocat cele mai puternice inundatii din ultimii…

- Patru persoane au fost ucise si alte 20 ranite in atacul de la Kabul de marti seara, au declarat pentru AFP doi oficiali de securitate afgani sub protectia anonimatului, transmite AFP. Capitala afgana a fost zguduita marti seara de cel putin doua explozii puternice, la un interval de aproximativ doua…